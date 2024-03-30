Украинцы оставили записку, дипломаты — цветы: фото с панихиды у «Крокуса» Украинцы оставили записку у стихийного мемориала возле «Крокуса»

Фото: АГН «Москва»

Панихида по погибшим в результате теракта в Crocus City Hall у стихийного мемориала

Панихида в память о погибших в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» состоялась 30 марта. Территория вокруг здания оказалась полностью усыпана цветами, плюшевыми игрушками, свечами и письмами с соболезнованиями — граждане не только России, но и других стран на протяжении девяти дней приносили туда памятные вещи, чтобы почтить память жертв трагедии. Одна из записок, оставленных у концертного зала, написана гражданами Украины. «Скорблю вместе с российским народом, не все украинцы одинаковые», говорится в послании.

Панихиду у концертного зала провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Перед началом богослужения он произнес слова соболезнования от имени патриарха Кирилла. После к стихийному мемориалу возложили цветы иностранные дипломаты. Для них церемония началась с минуты молчания, а продолжилась выпуском в небо белых воздушных шаров.

Десятки неравнодушных граждан также посетили панихиду. Люди признавались, что произошедшее стало для них катастрофой, а особенно страшной она является из-за смерти детей. Многие считают, что визит на панихиду стал их гражданским долгом и способом разделить ужасную боль.

Москвичка, посетившая церемонию, призналась, что трагедия напомнила ей теракт на Дубровке. Она отметила, что до сих пор ей сложно поверить в произошедшее.

Фото с панихиды в память о погибших в «Крокусе» — в галерее NEWS.ru.