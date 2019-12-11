https://static.news.ru/photo/9083c976-1c12-11ea-ac55-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

В пресс-службе Московского зоопарка сообщили, что панды Диндин и Жуи номинированы на международную премию Giant Panda Global Awards.

Наши бамбуковые медведи вошли в число претендентов на почетную международную премию Giant Panda Global Awards 2019. Эта высокая награда присуждается путем онлайн-голосования, принять участие в котором могут любители панд со всего мира, — говорится в сообщении зоосада.

Диндин попала в номинацию «Любимая панда за пределами Китая». Павильон «Фауна Китая» в Московском зоопарке представлен в номинации «Панда — событие года». Кроме того, гендиректор зоосада Светлана Акулова выдвинута в номинации «Панда — персона года».

Ранее NEWS.ru писал, что Акулова рассказала о диете панд, привезённых в Россию из Китая. По её словам, большую часть рациона самки Диндин и самца Жуи составляет бамбук, однако нередко животных балуют панкейками, которые специально для них выпекают из кукурузной муки.