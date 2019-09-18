https://static.news.ru/photo/740156e2-d9e6-11e9-802c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Работа на Север | Иван Вершинин/vk.com

В отдалённом районе Нового Уренгоя возле поликлиники Лимбяяхи поставили пандус для доступа в медучреждение инвалидов и детей.

Проблема заключается в том, что проезд по нему перегораживает столб. Об этом в своём сообществе « Работа на Север » во «ВКонтакте» сообщил депутат Заксобрания Ямала Иван Вершинин, пишет URA.RU .

Посреди объекта доступной среды расположена... опора ЛЭП, что создаёт логичный вопрос — а каким образом колясочнику преодолевать это препятствие? — возмутился он.

По мнению депутата, опору ЛЭП, наверное, перенесут. Вершинин при этом возмущён отсутствием логики в действиях тех, кто устанавливал этот пандус. Депутат просит проверить пандус на соответствие требованиям.

Ранее News.ru писал, что Минтруд РФ предлагает увеличить штрафы за уклонение от соблюдения прав инвалидов. Эта необходимость обусловлена неэффективностью ныне действующих мер по обеспечению надлежащей защиты их прав.