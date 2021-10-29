Пандемия заставила россиян тратить больше денег на знакомства в Сети

Из-за перехода значительного количества россиян на удалённую работу и сокращения возможности посещения ими общественных мест интерес у населения к интернет-знакомствам значительно вырос. Так же как и траты на них: исследования на эту тему провёл один из крупнейших российских банков «Русский Стандарт». Результаты опубликовало РИА Новости. В рамках мониторинга изучались такие показатели, как количество, сумма и средние чеки покупок в категории «знакомства» по картам банка за три квартала 2020 и 2021 года.

Вынужденный уход на дистанционную работу и сокращение времени пребывания в общественных местах, судя по всему, подтолкнули россиян активнее бороться с одиночеством. Так, по данным банка, за три квартала 2021 года относительно января — сентября 2020 года общее количество операций в сегменте «онлайн-знакомства» выросло более чем в два раза, а средний чек — на 3% и составил 1584 рубля, — подсчитали аналитики.

Исследователи отметили повышение интереса к поиску второй половины через особые сайты и приложения. Женщины в этом вопросе оказались более активными — за девять месяцев 2021 года общее количество операций по картам банка по оплате услуг на тематических сайтах у женщин выросло более чем в три раза, а у представителей сильного пола — более чем в два раза, если сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин также незначительно выше: 1657 рублей против 1563 рублей у мужчин.

Ранее стало известно о том, что социальная сеть «ВКонтакте» за третий квартал 2021 года увеличила свою выручку на 29% — до 7 млрд рублей.