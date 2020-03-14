https://static.news.ru/photo/87594f44-6639-11ea-9c65-fa163e074e61_660.jpgМария ЗахароваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что надо делать россиянам, которые оказались за пределами родины во время пандемии COVID-19. По её словам, надо сразу связаться с посольством с помощью специального бесплатного приложения.
Каждый человек, который оказался за рубежом, должен скачать доступное на любой платформе приложение «Зарубежный помощник», оно бесплатное, — сказала Захарова в интервью «Собеседнику».
Дипломат добавила, что в приложении предусмотрена тревожная кнопка для чрезвычайной ситуации, есть все актуальные телефоны посольств родины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что очередной брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой пройдёт без присутствия журналистов. Его решено провести в формате телеконференции. Это вызвано мерами по профилактике распространения вируса COVID-19, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.