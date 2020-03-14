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Задержанный на одиночном пикете у здания ФСБ правозащитник Лев Пономарёв рассказал о своём самочувствии. По его словам, повреждения мозга у него не обнаружили.

Здоровье проверяли врачи Первой градской больницы: они сделали томографию, передаёт «Интерфакс». Меня проверили в Первой градской, сделали томографию, сказали, всё более-менее нормально, повреждений головного мозга не произошло, — сказал он....