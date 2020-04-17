Пандемия коронавируса изменила жизнь на планете. Люди больше не могут совершать привычные действия — ходить в рестораны, по магазинам, в кино, летать в отпуск. Многие и вовсе заперты в своих квартирах. Такая ситуация имеет свои плюсы, говорят эксперты. Люди перестали потреблять слишком большое количество товаров, и у них появилась возможность больше общаться с близкими. А правительства государств после пандемии будут вкладывать деньги в здравоохранение и образование.

Урок для человечества и каждого в отдельности — так охарактеризовала происходящее в мире международный эксперт по работе с подсознанием и осознанностью Мария Самарина. В беседе с NEWS.ru она рассказала о положительных последствиях пандемии в целом, главное из которых — прекращение сверхпотребления и «увязания в потребительском болоте».

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, на помойке оказывается треть всех продуктов на планете. Глобальная экономика теряет из-за этого порядка $1 трлн ежегодно. Каждый год все страны производят 4 млрд тонн продовольствия. Этого могло бы хватить на всех жителей планеты, если бы продукты питания рационально использовались и распределялись.

В любом мусорном контейнере за сутки скапливаются поношенная одежда, продукты с истёкшим сроком годности, сломанная бытовая техника. Люди практически перестали ремонтировать вещи — сразу покупают новые, отмечает Самарина. Мир «заточен» на рост потребления. «Покупай» — главный лозунг последних десятилетий, считает она. При таком поведении рано или поздно должен был случиться кризис.

Сверхпотребление — печальный, тупиковый путь. Человечество тратит ресурсы планеты на то, что ему не нужно, и втягивается в соревнования по чувству собственной важности. Это навязчивое желание показать миру своё превосходство над другими. Мария Самарина международный эксперт по работе с подсознанием и осознанностью международный эксперт по работе с подсознанием и осознанностью

Пандемия же преподаёт урок любителям скупать ненужные вещи и продукты питания. Во-первых, происходит сокращение доходов населения во многих странах. Во-вторых, стало меньше возможностей потреблять — закрыты магазины, торговые центры, рынки. Даже походы за продуктами для многих стали редким удовольствием.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нет, мы все поголовно не должны становиться бедными. Жить в достатке — естественно и нормально. Но благосостояние — это не только деньги. Получать что хочешь можно экологично, — рассуждает Самарина.

Ещё один плюс карантина — мир притормозил. И речь идёт даже не об остановке производств, а о том, что люди вернулись к себе и своим близким, считает эксперт. Супруги контактируют друг с другом не посредством сообщений и переводов на карту, а за совместными обедами и ужинами. Родители достали настольные игры и «сражаются» в них вместе с детьми. Мамы рассказывают малышам сказки на ночь, а не торопливо включают мультики.

Карантин стал своеобразным «тренажёром» для развития стрессоустойчивости. Слишком сытая и лёгкая жизнь XXI века провоцирует у многих инфантилизм — люди разучились переживать трудности. Сейчас пришла пора возродить в себе это умение.

Сейчас это качество становится валютой «номер один» в мире, и оно в большом дефиците. Но стрессоустойчивости можно научиться — это просто навык, требующий тренировки. Нас ждёт ещё длинная череда событий, которые пока трудно предугадать, и мы должны быть спокойны, — подчёркивает Самарина.

Сегодняшняя эпидемия — это глобальное бедствие, из которого извлекут уроки не только люди, но и правительства многих государств, сообщил в беседе с NEWS.ru директор Левада-Центра Лев Гудков. Усилится внимание к социальной сфере, возрастут инвестиции в человеческий капитал. Также будут развиваться медицина, образование и технологии, уверен эксперт.