Новая реальность: какие уроки правительство и россияне вынесли из пандемии

В памяти о прошедшем годе, прежде всего, останется пандемия коронавируса и изменившееся отношение людей к себе и к собственному будущему. Но любой кризис означает не только потери, но и приобретения.

Одно из главных приобретений заключается в том, что мы стали больше ценить человеческую жизнь. Вспомните, как при первых сообщениях о том, что в группе риска находятся пожилые люди, люди озаботились способами уберечь старшее поколение.

А потом нас накрыл локдаун. Действия, которые предпринимались, конечно, вредили экономике, но стало очевидно, что ценность любой человеческой жизни является главным приоритетом.

Конечно, изоляция нанесла очень серьёзный вред душевному здоровью. Психологи бьют тревогу по поводу последствий социальной депривации для эмоциональной сферы. Ничего хорошего не происходит, когда люди заперты в своих квартирах и лишены привычного образа жизни. Но при этом в стране неожиданно быстро расцвело волонтёрское движение. И это для многих людей сглаживало негативный эффект «одиночества в клетке» и давало ощущение сплочённости, несмотря на социальное дистанцирование.

Интересным результатом пандемии стало то, что в условиях изоляции умение пользоваться Интернетом и социальными сетями вдруг превратилось в жизненную необходимость. В итоге те, кто по разным причинам откладывал своё знакомство с цифровым миром, был вынужден одним прыжком «нырнуть» в это пространство. В результате скачок в освоении произошёл всего за год. Это вряд ли случилось бы в другой ситуации.

А как изменились наши совещания и форумы! Общение в онлайне стёрло территориальные и государственные границы, и в наших конференциях теперь участвуют люди, которые вряд ли собрались бы в одном городе. Мы стали более сплочёнными и в онлайн-пространстве.

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За этот год произошло изменение формата наших отношений с государственными институтами. Появилась совершенно новая концепция «государство как сервис», и мы видим, насколько упростились за последний год системы коммуникации с административными структурами. Жаль только, что государство не до конца научилось вести правильный диалог с населением. В первую волну пандемии остро ощущался информационный голод, людям явно не хватало выверенных и аккуратных данных о ситуации. Это один из уроков коронавируса: властям надо научиться разговаривать с населением и давать ему необходимую информацию, чтобы не порождать слухи, сплетни и домыслы.

Пандемия показала необходимость информационной гигиены, которую нужно соблюдать. Мы научились мыть руки и носить маски, чтобы противостоять биологическому вирусу. Но соблюдать гигиену в восприятии информационного потока мы пока не умеем, и государство нам в этом не очень помогает. А ведь информационные патогены опасны не меньше биологических. Когда людей без конца пичкают угрожающей информацией и запугивают административными наказаниями, это только усугубляет все негативные последствия эпидемии. На фоне естественного стресса дополнительный страх действует на организм разрушающе. Всё же властям нужно искать более адекватные способы убеждения и помогать населению понимать ситуацию, а не запугивать людей.

Несмотря на эти проблемы в коммуникации, нужно отметить, что наши власти в такой непростой ситуации работали на удивление эффективно. Тем более что большинство из них только пришли в правительство перед началом эпидемии.

Хорошо, насколько это возможно в такой период, сработало здравоохранение. Правильным решением было усилить централизацию управления и распределения ресурсов. В чрезвычайной ситуации это один из лучших способов решения проблем. Поставки средств индивидуальной защиты, оборудования, разворачивание новых коек и строительство госпиталей — всё это для многих регионов было бы невозможно сделать быстро без помощи из центра, что стоило бы дополнительных потерянных жизней.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Безусловно, огромна и далеко не до конца оценена роль медицинского персонала. Наши врачи и медсёстры — действительно герои, и это не просто красивое выражение. Мы все видели, как им досталось. Хорошо бы не забыть об этом и после эпидемии и научиться ценить их труд. При этом очевидно, что легче он не станет. Мы ещё не знаем всех потенциальных последствий коронавируса. Этот микроскопический враг ведёт себя не так, как привычные нам вирусы. Он действует исключительно избирательно, персонифицировано. Сложно предсказать, какие системы организма конкретного больного окажутся поражены в большей степени и каковы будут отдалённые последствия.

При этом вирус поражает не только организм отдельного человека, он меняет социальное пространство всего человечества. А это означает, что после пандемии нас ждёт совершенно новая реальность, и нам, по всей видимости, придётся пересматривать свои приоритеты в системе охраны здоровья.

Хорошо то, что пандемия привела к «медикализации» общества, к росту интереса к своему здоровью, повысила желание вести здоровый образ жизни и профилактировать болезни. Люди начали внимательнее прислушиваться к себе, стали более тревожными в отношении небольших симптомов. Эти вроде бы позитивные изменения поведения одновременно стали вызовами системам здравоохранения. Из-за коронавируса медицинская помощь стала менее доступна большинству населения при том, что потребность в ней явно выросла. Тут-то и телемедицине расцвести бы, но законодательные ограничения на первичные телемед-приёмы пока сильно мешают продвижению. Очень хочется верить, что новые люди в Минздраве найдут компромиссное решение и обеспечат безопасный телемедицинский сервис для населения, тем более что эпидемия продолжается. И окончания её предсказать пока не может никто.

А учитывая, что финансирование здравоохранения пока беспрецедентно большое для России и вряд ли можно будет ещё увеличить его из-за экономических проблем, нам нужно искать пути повышения эффективности использования тех денег, которые есть. И телемедицинские сервисы здесь были бы очень хороши — как для населения, так и для системы здравоохранения в целом.

Пандемия позволила нам понять, что здравоохранение — это важнейшая сфера нашей жизни, это база для роста экономики и основа глобального конкурентного преимущества страны.

Результаты борьбы с коронавирусом показали, что отечественная система здравоохранения далеко не так плоха, как об этом привыкли говорить. Россия, показывая четвёртый результат в мире по числу инфицированных, стоит на 110-м месте в мире по летальности. Это итог огромного объёма тестирования, которое обеспечивает активное выявление заболевших и позволяет раньше начать лечение. Однако разница в результативности борьбы с эпидемией в разных регионах страны крайне велика, и этот урок ещё предстоит осмыслить.

Мы показали всему миру возможности нашей науки в быстром создании эффективных вакцин. Но при этом была выявлена проблема недостатка мощностей для их массового производства. Кроме того, мы оказались не слишком готовы к информационной войне против наших достижений.

Нам ещё многое предстоит узнать и о вирусе, и о себе. Мы должны научиться быстрее развивать биологическую науку, решать экономические проблемы, создавать систему психологической защиты населения и укрепления его стрессоустойчивости, быстрее реагировать на запросы общества. Нам также наверняка придётся изменить систему медицинского образования и отчасти приоритеты национальных проектов.

Самый важный урок этого года, который мы приобрели из-за пандемии, — необходимость изменений, нужно не бояться нового, искать иные форматы, решения и ценностные ориентиры. Тогда, возможно, к концу текущего года мы будем с улыбкой вспоминать 2020-й и говорить, что 2021-й был лучше.