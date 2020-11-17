Маскобесье, гречкохайп, расхламинго: пандемия обогатила язык новыми словами

https://static.news.ru/photo/d23516a2-28ca-11eb-ba74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса обогатила русский язык, добавив в него новые слова — так называемые неологизмы. Помимо широко известных терминов «коронакризис» или «ковид-диссиденты», есть немало других, не так широко известных, но весьма причудливых слов.

Изменения языка систематизировали лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Финляндии, Швеции и Испании.

Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества, — цитирует пресс-служба УрФУ профессора кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Ирину Вепреву.

Так, появились новые обозначения групп людей, основанные на отношении тех к эпидемии: «коронапофигисты», «ковигисты» и «голомордые». Есть даже «карантье» — владельцы собак, сдающие питомцев в аренду для прогулок в периоды самоизоляции.

Отношение к самой пандемии россияне выражают словами «коронастыд», «маскобесье», «карантец». Нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки, граждане именуют «макароновирусом» и «гречкохайпом». Умение владеть собой в самоизоляции получило определение «карантэ». А популярное занятие, связанное с уборкой во время вынужденного длительного пребывания дома, в народе назвали «расхламинго».

Кроме того, в русском лексиконе появились такие слова, как «коронавирье», «ковидло», «вируспруденция» и целый ряд других.

Аналогичные изменения в языке произошли и в языках других стран. Зачастую это видоизменённые привычные слова с первой частью korona.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус распространился по миру за несколько недель до объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии. Как сказано в исследовании американской аналитической корпорации RAND, ВОЗ серьёзно опоздала с официальным заявлением о «вирусном» коллапсе.