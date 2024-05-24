Панде Катюше исполнилось девять месяцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сегодня, 24 мая, панде Катюше исполняется девять месяцев, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. По словам руководительницы учреждения, животное весит 27 килограммов, умеет ползать по бревнам и купаться в бассейне.

Расскажу вам на ушко: мне сегодня девять месяцев. Я уже ловко лажу по бревнам (мама мне не помогает), купаюсь в бассейне, мой вес 27 кг. Питаюсь только молоком маминым, я, конечно, пробую бамбук, но он не такой вкусный, как молочко, — подписала снимок от имени Катюши Акулова.

В Московском зоопарке рассказывали, что панда Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение.

Также в пресс-службе отметили, что панда Диндин прекрасно справляется с воспитанием своего детеныша. Там также добавили, что вмешательство сотрудников учреждения в этот процесс минимально. Мама-панда обучает ее природным медвежьим инстинктам, показывает своим примером, как правильно есть, пить, лазить, кувыркаться. Также она сдерживает малышку там, где это необходимо, учит терпению.