Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 апреля, фото и видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша весело проводит время в отдельном вольере без надзора мамы — панды Диндин. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 25 апреля?

Как Катюша развлекается в новом вольере

Панда Катюша уже несколько дней живет в новом вольере после того, как ее отселили от Диндин, которая стала проявлять агрессию по отношению к повзрослевшему детенышу. Как рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, у панд очень быстро наступает время вести самостоятельную жизнь.

Катюше предстоит период адаптации, за ее состоянием будут пристально наблюдать. При этом в новом вольере панда не скучает. Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале фотографии Катюши, на которых животное запечатлено полностью чумазым после игр.

«Вы тут леди не видели? — Нет!» — подписала фотографии она.

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Поклонники Катюши в комментарии к снимкам отметили, что панда «ушла в отрыв», оставшись без надзора мамы. Также они заметили, что, судя по фото и видео, животные спокойно переносят разлуку.

«Катюша ушла в полный загул. Теперь делает все, что душе угодно: валяется где хочет, пачкается в чем хочет»;

«Эх, нелегко будет сотрудникам зоопарка отмывать эту чумазую красотку. Катюша дала жару, как только почувствовала самостоятельную жизнь»;

«Вот так в одночасье Катюша стала взрослой и самостоятельной. А у нас ностальгия осталась по видео, где они с мамой вдвоем»;

«Диндин как была замечательной, заботливой мамой, так ею и осталась. Просто против природы не попрешь. Но, кажется, девочки отлично переносят разлуку», — написали они.

В каком настроении просыпается Катюша

Светлана Акулова также опубликовала фотографию Катюши, на которой панда запечатлена во время пробуждения. Кадр был сделан, когда животное забралось на бревна и зевало, демонстрируя клыки.

«Вы уже пришли? Подождите, я еще не проснулась», — предположила разговор Катюши с гостями зоопарка Акулова.

Пользователи соцсетей заметили, что на представленном фото Катюша выглядит очень грозной, как и большинство людей по утрам.

«Катюша зевает или рычит? Видимо, прервали ее сладкий сон. Все как у людей. Тоже не любит вставать по утрам»;

«Катюша, просыпайся скорее, новый день тебя заждался, и посетитель зоопарка тоже», — отметили комментаторы.

Когда Катюша уедет в Китай

24 апреля Катюше исполнилось один год восемь месяцев. Сейчас она весит 65 килограммов и недавно начала участвовать в ветеринарных тренингах. Она уже дает осмотреть свои зубы и встает на весы.

Когда панде исполнится четыре года, она уедет на свою историческую родину в Китай, где ей будут искать жениха.

«Сейчас мы об этом не думаем. Мы наслаждаемся сегодняшним днем и возможностью работать с такими животными. Но мы понимаем, что Катюша уедет. Там у нее жених будет. Они создадут пару. У нее прекрасная генетика, прекрасная мама, и мы уверены, что материнские качества Диндин передадутся также и Катюше. Наверное, мы будем грустить, но мы понимаем, что там у нее будет своя семейная жизнь», — объяснила начальник отдела «Фауна Китая» Московского зоопарка Ирина Овчинникова.

Катюша — первый в истории России детеныш большой панды, родившийся на территории страны. Она появилась на свет в августе 2023 года в Московском зоопарке. Зоологи хотят свести родителей панды — Диндин и Жуи, но уже в 2026 году.

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