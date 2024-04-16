Панда Катюша устроила милые потягушки и покорила Сеть

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша устроила потягушки на металлических прутьях входа в вольер, но свалилась. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Очень веселая наша Катюша. Катюша не ударилась. Ей не больно. Она медведь, - сыронизировал директор зоосада.

Пост Акуловой в Telegram на момент публикации набрал 242 комментария.

Ну бусинка какая! Не могу. Затискала бы всю. Как у Вас сотрудники еще себя в руках держат, - написала подписчица Наталья.

Панда Катюша постоянно радует посетителей зоопарка и подписчиков социальных сетей своими милыми выходками. NEWS.ru сделал подборку самых милых видео с одной из самых известных представительниц четырехлапых в России. В апреле Катюша научилась взбираться на самый верх своей клетки и так же ловко спускаться. Акулова с иронией назвала Катюшу обезьянкой, поскольку она очень грациозно передвигается по металлическим прутьям.

Юная обитательница Московского зоопарка отличается не только сноровкой, но и умом. Однажды она догадалась выдвинуть поилку и сбежать из вольера.