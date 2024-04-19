Панда Катюша помахала лапкой и порычала на камеру

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Панда Катюша, сидя на бревнах в вольере, помахала лапкой и порычала на камеру, видео опубликовала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. На кадрах можно увидеть, как медвежонок пытается приблизиться к камере.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, что Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение. Сейчас Катюшу пытаются научить заходить за мамой в неэкспозиционный вольер во время уборки основного вольера, но пока пандочка не желает этого делать, а в основном занимает верхнюю полочку в вольере и внимательно наблюдает за процессом.

Также в пресс-службе рассказали, что панда Диндин прекрасно справляется с воспитанием своего детеныша Катюши. Там также добавили, что вмешательство сотрудников учреждения в этот процесс минимально. Мама-панда обучает ее природным медвежьим инстинктам, показывает своим примером, как правильно есть, пить, лазить, кувыркаться. Еще она сдерживает малышку там, где это необходимо, и учит определенной терпимости.