Панда Катюша показала, как ловко научилась грызть морковку

Панда Катюша показала, что научилась грызть морковку, и это с каждым разом дается ей лучше. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Морковка все лучше и лучше грызется, — подписала пост руководитель зоосада.

Ранее Акулова показала видео поцелуев панды Катюши с мамой Диндин и объяснила пользу для здоровья детеныша от таких действий. По словам директора зоопарка, во время поцелуев малышка собирает у мамы остатки пищи и вместе с материнской слюной у детеныша формируется иммунитет. Руководитель зоосада объяснила, что таким образом Катюша получает нужные бактерии, которые помогут в дальнейшем извлекать из бамбука питательные вещества.

До этого Акулова показала видео, на котором Катюша пытается сгрызть большой кусок маминой морковки. На кадрах видно, что у малышки-панды это не получается. До этого директор опубликовала кадры, на которых Катюша грызет морковку. На видео панда с растерянным взглядом крутит овощ во рту.