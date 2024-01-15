Панда Катюша поиграла в «догонялки» с киперами и попала на видео Гендиректор Московского зоопарка Акулова показала кадры с игрой панды Катюши

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка поиграла с сотрудниками, которые проводили уборку в вольере, кадрами поделилась генеральный директор учреждения Светлана Акулова. На них видно, как малышка-панда пытается догнать кипера и укусить его за ногу. Еще на одном видео детеныш изучает новую игрушку.

Ранее Акулова опубликовала в соцсетях видео, на котором пятимесячная панда Катюша учится грызть бамбук, повторяя за мамой. На кадрах видно, как мама-панда Диндин быстро объедает с бамбука листья, а Катюша берет с нее пример.

15 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичном зоопарке в 2023 году у различных животных родилось в общей сложности около 1,5 тысячи детенышей. Как отметил градоначальник, каждый новорожденный находится под особым присмотром — животных кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение.

Собянин напомнил, что в январе прошлого года потомство появилось у пингвинов Гумбольдта. Также в террариуме вылупился детеныш редчайшей лучистой черепахи. В течение года прибавления произошли у кошачьих лемуров и черных лебедей. В мае у кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи родились шестеро щенков. Это стало уже шестым потомством пары. Капибары Кузьма и Малая стали родителями два раза, завоевав таким образом титул самой «многодетной» семьи Московского зоопарка — в общей сложности у них родилось пять детенышей. Упомянул Собянин и о рождении большой панды, которую назвали Катюшей.