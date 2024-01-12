Панда Катюша из Московского зоопарка похулиганила на медосмотре Появились кадры с медосмотра панды Катюши из Московского зоопарка

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панду Катюшу сводили к зоологам на медосмотр, где она успела похулиганить: отвязала мягкие бортики от кроватки и даже легонько покусала специалиста, который пытался измерить параметры ее туловища. Видеозапись с процедуры опубликовала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале, на кадрах также представлена зоолог Ирина Овчинникова, которая работает с подросшей малышкой.

Это был такой маленький комочек. Чудесная девочка, но малышкой тебя уже назвать сложно, — обратилась к Катюше зоолог.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке временно закроют для посетителей павильон «Фауна Китая» ради Катюши. Это связано с тем, что мама-панда выводит детеныша в большой вольер и им необходимо обеспечить полный покой. Сроки закрытия павильона не уточняются. При этом папа-панда Жуи продолжает выходить на прогулки. Посетители зоопарка могут посмотреть на него в уличном вольере.

До этого Акулова опубликовала видео, на котором панда Катюша обнимается с мамой. На кадрах самка по имени Диндин пытается умыть детеныша, но тот периодически выскальзывает из лап. На видео также видно, как малютка-панда грызет стебель бамбука.