https://static.news.ru/photo/744b0140-3696-11ea-8146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Двухгодовалая самка панды Диндин из Московского зоопарка стала обладателем третьей премии The Giant Panda Global Awards. Награду она получила, как лучший бамбуковый медведь за пределами Китая.

Всего столичный зоосад отмечен призами в трёх номинациях. Церемония вручения премий прошла в Бельгии, сообщает портал «Москва 24».

Первую премию Московский зоопарк выиграл в номинации «Панда-событие года». Она присуждена за открытие вольерного комплекса «Фауна Китая».

Вторая премия в номинации «Панда-персона года» досталась генеральному директору зоопарка Светлане Акуловой за вклад в сохранение, защиту и исследование больших панд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обитательница Московского зоопарка панда Диндин разрушила снеговика, слепленного в её вольере. Видео под названием «Руководство по расправе над снеговиком» опубликовали сотрудники зоосада. На кадрах видно, что сначала медведь лишил снежного гостя бамбуковых рук, оставил его без носа-морковки, а после и вовсе «обезглавил» своими крепкими объятиями.