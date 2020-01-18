Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
Глава государства посетил Пискарёвское мемориальное кладбище вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном и несколькими ветеранами прорыва блокады Ленинграда и жителями-блокадниками. Путин возложил венок к мемориалу «Мать-Родина» и цветы к братской могиле, где захоронен его брат, погибший в блокадном городе будучи ребёнком.
kremlin.ru
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/РИА Новости
Михаил Климентьев/РИА Новости
kremlin.ru
Возложения цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
Алексей Даничев/РИА Новости
kremlin.ru
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