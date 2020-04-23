Памятник Жукову после реставрации вернули на Манежную площадь

Памятник советскому маршалу Георгию Жукову вернули на постамент на Манежной площади после реставрационных работ.
Об этом
Москвичи 20 марта обнаружили, что монумент скульптора Вячеслава Клыкова, возведённый в 1995 году, заменён другим памятником Жукову с рукой, поднятой в воинском приветствии.
Как сообщал NEWS.ru, власти Москвы объяснили, что оригинальный памятник убрали на реставрацию, решив временно заменить его похожим. Однако новый памятник вскоре демонтировали, так как он оказался слишком тяжёл для постамента.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен