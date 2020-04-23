Памятник Жукову после реставрации вернули на Манежную площадь

https://static.news.ru/photo/1b4b2780-858f-11ea-9408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Памятник советскому маршалу Георгию Жукову вернули на постамент на Манежной площади после реставрационных работ.

Об этом сообщает KP.RU. Судьба временного памятника, который замещал оригинал на время реставрации, пока не определена. Возможно, его отправят на родину Жукова в Калугу или поместят в парке «Патриот».

Москвичи 20 марта обнаружили, что монумент скульптора Вячеслава Клыкова, возведённый в 1995 году, заменён другим памятником Жукову с рукой, поднятой в воинском приветствии.

Как сообщал NEWS.ru, власти Москвы объяснили, что оригинальный памятник убрали на реставрацию, решив временно заменить его похожим. Однако новый памятник вскоре демонтировали, так как он оказался слишком тяжёл для постамента.