Памятник Пригожину и Уткину заметили на Кубани Grey Zone: в Горячем Ключе установят памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евгений Пригожин

Telegram-канал Grey Zone, аффилированный с ЧВК «Вагнер», распространил снимок предполагаемого памятника бизнесмену Евгению Пригожину, связанному с частной военной компанией, а также командиру группы Дмитрию Уткину. По их данным, монумент планируют установить на территории часовни «оркестра» в городе Горячий Ключ Краснодарского края. В администрации города пояснили изданию «Подъем», что памятник будет установлен на частной территории.

На снимке изображены ростовые фигуры Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. На камне выгравированы жетоны, как утверждается, с их личными номерами М-3308 и М-0209, а также подписи «первому» и «девятому».

Как выяснил «Подъем», инициаторы установки памятника Пригожину и Уткину на Кубани не утверждали проект у властей. В администрации Горячего Ключа пояснили, что разрешение не требуется, поскольку речь идет о частной территории.

На частной территории они могут без согласования установить малую архитектурную форму. По классификации это может быть установлено как малая архитектурная форма. <...> Как может администрация высказывать претензии к частной собственности? — сказал представитель мэрии.

Самолет связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо бизнесмена на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители Пригожина.