Памятник погибшему главе МЧС могут установить на западе Москвы

Памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву могут установить на западе столицы. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала эту инициативу Российского военно-исторического общества. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Игорь Воскресенский.

Об установке (памятника) погибшему министру Зиничеву на Кременчугской улице принято положительно решение единогласно членами комиссии, — сказал Воскресенский.

Отмечается, что идея вызвала у местных жителей неоднозначную реакцию. По их мнению, на Кременчугском бульваре и без того уже пять памятников спасателям и пожарным.

Как сообщали «Новые Известия», люди не хотят превращения этого места в мемориальный комплекс, о чём свидетельствует опрос в соцсетях, в ходе которого количество противников установки монумента в десять раз превысило число поддержавших инициативу.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника.

Президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.