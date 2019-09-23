https://static.news.ru/photo/181c90d2-ddd6-11e9-a968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края

Памятник всемирно известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске. Церемония открытия монумента состоялась 23 сентября.

В мероприятии участвовали родители артиста Александр и Людмила Хворостовские, его вдова Флоранс, их дети Максим и Нина, губернатор Красноярского края Александр Усс, а также близкие друзья семьи Хворостовских.

Памятник высотой в 3,5 метра, выполненный из бронзы, установлен в сквере на нижнем ярусе Сибирского государственного института искусств, где в своё время учился Хворостовский. Ранее там была заложена капсула с его прахом.

Конкурс на разработку монумента был объявлен в 2018 году. Победу в нём одержал проект скульптора Владимира Усова и архитектора Андрея Касаткина. Решающее слово при выборе эскиза принадлежало родным певца.

Этого Диму мы полюбили с первого взгляда — это он, его движение, его харизма, — цитирует официальный портал Красноярского края отца исполнителя.

Хворостовский скончался в ноябре 2018 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В Красноярске его имя присвоено институту искусств, театру оперы и балета, где певец начинал свою карьеру, детской музыкальной школе № 4. Кроме того, как ранее писал News.ru, в честь артиста был назван международный аэропорт Красноярска.