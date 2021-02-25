Памятник Невскому лидирует в голосовании по Лубянке

https://static.news.ru/photo/549b2510-7807-11eb-a463-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В голосовании по вопросу установки памятника на Лубянской площади в Москве приняли участие свыше 228 тысяч жителей столицы. Более половины из них (51,9%) высказались за установку памятника князю Александру Невскому. За монумент основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому — 48%.

Голосование началось 25 февраля и продлится до 5 марта. Перед его стартом в соцсетях было проведено несколько опросов. По их результатам также лидирует памятник Невскому. Кроме того, ряд опрошенных высказались против любого памятника на площади, сообщает телеканал «360».

В РПЦ поддерживают идею установки на Лубянке памятника Невскому. Там свою позицию аргументировали тем, что князь в своё время был выбран «именем России».

Против монумента Дзержинскому высказался телеведущий и журналист Владимир Познер. По его словам, появление памятника основателю ВЧК недопустимо, так как он имел отношение к «кровавейшей части русской истории».

Как писал NEWS.ru, заслуженный архитектор России Андрей Анисимов предположил, что многие москвичи проголосовали бы за появление на Лубянке фонтана, если бы такой вариант был предложен. По его мнению, с точки зрения восстановления исторической правды это оптимальный вариант. Эту идею поддерживает и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.