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Журналиста «Новой газеты» Илью Азара и ещё нескольких человек задержала на Тверской площади московская полиция. Правоохранители отпустили Азара без составления протокола, часть остальных задержанных отвезли в разные отделы полиции Москвы.

Как сообщил ТАСС оказывавший правовую помощь Азару и его спутникам адвокат Михаил Бирюков, в настоящий момент выясняется причина задержания. Юрист считает, что всех задержанных скоро должны отпустить, поскольку их действия...