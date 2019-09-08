Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова была бы готова предложить работу напавшему на её дом человеку, если бы он об этом попросил.
Может, работу какую-нибудь предложила, может что-то где-то подмел бы, еще б заработал там пару рублей на хлеб, если это действительно так, — сказала Памфилова в эфире Первого канала.
Следственный комитет России продолжает расследование разбойного нападения на Памфилову. В настоящий момент подозреваемый в совершении преступления доставлен на допрос. Ещё до задержания предполагаемого преступника ведомство собрало сведения и доказательства, указывающие на его причастность к нападению, писал News.ru.