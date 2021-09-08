Памфилова разрешила СМИ-иноагентам освещать выборы, но не вмешиваться

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова разрешила признанным иноагентами СМИ освещать предстоящие выборы в Госдуму, не вмешиваясь в них. Об этом она заявила НТВ.

У них будут такие же права освещать. Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования. Просто они должны сообщать, кто они такие, — пояснила Памфилова.

Она добавила, что несмотря на «клевету и оскорбления» со стороны СМИ, ЦИК никогда не судилась с прессой и не планирует этого начинать, так как ведомство «выше этого». Она подчеркнула, что может справиться с врунами и без репрессивных методов.

Ранее стало известно, что Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением о поправках в закон об иноагентах: «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы» и другие медиа попросили вносить СМИ в список иноагентов исключительно в судебном порядке, который будет проходить под надзором Министерства юстиции, а также предложили ещё 11 исправлений в документ о признании СМИ иностранными агентами.

Выборы в Госдуму VIII созыва будут проходить 17, 18 и 19 сентября. В эти же дни россияне будут выбирать глав девяти субъектов и депутатов 39 региональных парламентов.