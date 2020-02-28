https://static.news.ru/photo/8c983aa2-5a30-11ea-8fb4-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ начнётся за три дня до основного, подтвердила председатель Цетризбиркома РФ Элла Памфилова.

Председатель ЦИК напомнила, что правом выразить своё мнение досрочно по вопросу государственной важности смогут воспользоваться все российские граждане, которые по каким-то причинам не смогут попасть на «родные» участки в запланированный для общенародного голосования день — 22 апреля.

Очень важно для нас, чтобы не только в день голосования, но и во время этих трёх дней досрочного голосования обязательно присутствовали наблюдатели. Это наше очень важное условие, которое мы ставим своим комиссиям, — цитирует Памфилову ТАСС.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Андрей Клишас заявил о том, что процедура общенародного голосования будет прописана в Конституции, передавал NEWS.ru.