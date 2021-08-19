Памфилова прокомментировала недопуск Грудинина к выборам в ГД

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала отказ суда допустить директора Совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина к выборам в Госдуму РФ. Она сказала, что бизнесмену стоит разобраться со своими счетами и «не валить с больной головы на здоровую», передаёт РИА Новости.

За это время после того, как нам пришлось отказать в регистрации, исходя из тех документов, которые мы получили, господину Грудинину, на голову ЦИК вылилась масса помоев и оскорблений, — рассказала Памфилова.

Она подчеркнула, что Грудинин продолжительное время выводил в «грязные офшоры» миллиарды и отказывался платить налоги в «родной стране». Глава ЦИК уточнила, что на эти налоги можно было бы построить множество школ, которыми «хвалится» КПРФ.

Памфилова также отметила, что ЦИК имеет право подать на парламентскую партию в суд, однако не намерена это делать. Она призвала КПРФ «определиться, за кого вы топите», и назвала Грудинина «эксплуататором трудящихся».

Пусть наведёт порядок со своими счетами и не валит с больной головы на здоровую. Надеюсь, к следующей кампании нам не придётся больше разбираться в грязном белье, — заключила Памфилова.

Экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД.

На заседании 24 июля ЦИК исключила Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.