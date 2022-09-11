Памфилова призвала «не наводить суету» на выборах Памфилова: итоги выборов будут подведены не раньше 14 сентября

Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Элла Памфилова

Окончательные итоги выборов будут подведены не ранее 14 сентября, сообщила в эфире информационного центра глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, такой срок обусловлен рассмотрением жалоб и выявлением всех имеющихся проблем. В связи с этим она призвала граждан «не наводить суету».

Не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Чем это обусловлено? Мы трепетно относимся, чтобы все жалобы были внимательно рассмотрены, прежде чем вы подведете итоги. Тянуть с подсчетом голосов не надо, но и суету наводить тоже, — заявила Памфилова.

Она отметила, что за первые два дня голосования жалобы поступали из 10 регионов России. Памфилова уверяет, что кампания идет бодро, оживленно и конкурентно, что подтвердили ей наблюдатели.

Выборы различных уровней в стране проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно электронно. В столице выборы в этом году проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Участие в голосовании глава государства принял онлайн. Он призвал россиян проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор на голосовании.

Также проголосовали на выборах муниципальных депутатов Москвы премьер-министр России Михаил Мишустин и представитель Кремля Дмитрий Песков. Оба политика сделали это онлайн. При этом глава кабмина уже не первый раз пользуется электронным способом голосования.