https://static.news.ru/photo/5e9feaec-cb0a-11e9-be00-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму устарели и нуждаются в обновлении.

Она пояснила, что следует упростить кандидатам сбор подписей и снизить их количество, необходимое для регистрации на выборах. ЦИК подготовит поправки.

При этом Памфилова в интервью АР отметила, что кандидатам, получившим отказ в регистрации в ходе нынешней кампании, это бы не помогло — в представленных ими документах было слишком много ошибок.

Комментируя прошедшие в столице протестные акции, глава ЦИК заявила, что хотела бы как можно более конкурентных выборов с участием всех кандидатов. Однако она подчеркнула, что необходимо следовать букве закона.

Ранее News.ru писал, что ЦИК отказалась от проведения публичной дискуссии по ситуации с выборами в столичный парламент. В комиссии пояснили, что причиной тому стало отсутствие кворума.