Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму устарели и нуждаются в обновлении.
Она пояснила, что следует упростить кандидатам сбор подписей и снизить их количество, необходимое для регистрации на выборах. ЦИК подготовит поправки.
При этом Памфилова в интервью
Комментируя прошедшие в столице протестные акции, глава ЦИК заявила, что хотела бы как можно более конкурентных выборов с участием всех кандидатов. Однако она подчеркнула, что необходимо следовать букве закона.
Ранее News.ru писал, что ЦИК отказалась от проведения публичной дискуссии по ситуации с выборами в столичный парламент. В комиссии пояснили, что причиной тому стало отсутствие кворума.