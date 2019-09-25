https://static.news.ru/photo/16de2f00-df84-11e9-976c-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Центризбиркома Элла Памфилова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой об оценке действий правоохранительных органов в ходе выборов в Санкт-Петербурге.

Мы так это не оставим, — заявила Памфилова на заседании ЦИК 25 сентября.

По её словам, правоохранительные органы Северной столицы проигнорировали свыше 170 обращений, связанных с нарушениями в ходе избирательной кампании, и своим бездействием потакали произволу, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что в общей сложности в МВД поступило свыше трёх с половиной тысяч обращений о нарушениях на выборах. По всем приняты решения, возбуждено 11 уголовных дел, четыре из которых — в Москве. Памфилова заявила, что количество правонарушений в масштабах избирательной кампании ничтожно.