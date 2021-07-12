В ЦИК признали ухудшение результатов «Единой России» на выборах

Выборы в России состоялись, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, вероятно, в Государственной думе окажутся пять партий, а не четыре, как в парламенте предыдущего созыва. При этом «Единая Россия» ухудшила свой результат по сравнению с голосованием в 2016 году, передаёт РИА Новости.

«Единая Россия», как вы видите, набрала больше всех голосов, это конституционное большинство, но, тем не менее, немного уменьшила она свой результат по сравнению с 2016 годом, — сказала она.

При этом глава ЦИК положительно оценила вероятное прохождение партии «Новые люди» в парламент.

Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то 90-го года, парламентских партии, а пять парламентских партий, — заявила она.

Кроме того, на выборах в Госдуму побеждают пять самовыдвиженцев, а также три кандидата по одномандатным округам, которых выдвинули непарламентские партии.

Явка на думских выборах составила 51,68%. Памфилова отметила, что на голосование пришло больше людей, чем в 2016 году.

При этом глава ЦИК попросила коллег в регионах не торопиться с подведением итогов.

Мы, Центральная избирательная комиссия, даём вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели, — добавила она.

Памфилова подчеркнула, что результаты нужно отменять, если выявляются нарушения «или малейшие сомнения в чистоте результатов».

При голосовании по партийным спискам, по результатам подсчёта 97% голосов, лидирующие позиции занимает «Единая Россия» с 49,79% голосов. КПРФ занимает второе место с 19,07%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,47%, за ней идут партии СРЗП (7,41%) и «Новые люди» (5,37%).

При этом кандидаты от «Единой России» и политики, поддержанные властями, лидируют в 13 из 15 одномандатных округов в столице после обработки 100% бюллетеней. Однако в предыдущей публикации ЦИК в 12 округах лидировали оппозиционные политики.