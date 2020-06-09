Памфилова «не даст спуску» за принуждение голосовать по Конституции

https://static.news.ru/photo/ffec34e4-aafe-11ea-b9c4-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

За ситуацией с онлайн-голосованием по внесению изменений в Основной закон будет тщательно следить Центризбирком РФ. Всю информацию о случаях принуждения будут «вытаскивать на свет». Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В случае, если будут поступать заявления, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, извините, спуску давать не будем. Полная свобода выбора, как голосовать в этих регионах, должна быть у человека. Это его право — хочет обычно, там, где он считает удобным, а не там, где ему какой-то начальник пытается приписать, — пригрозила Памфилова.

Глава ЦИК РФ пообещала жёстко следить за процессом голосования и «всю информацию вытаскивать на свет и проверять», приводит её слова РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля 2020 года. Раннее оно было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в России его перенесли. При этом жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать дистанционно.

Как писал NEWS.ru, ЦИК сформирует комиссию для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию.