Памфилова «не даст спуску» за принуждение голосовать по Конституции

За ситуацией с онлайн-голосованием по внесению изменений в Основной закон будет тщательно следить Центризбирком РФ. Всю информацию о случаях принуждения будут «вытаскивать на свет». Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
В случае, если будут поступать заявления, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, извините, спуску давать не будем. Полная свобода выбора, как голосовать в этих регионах, должна быть у человека. Это его право — хочет обычно, там, где он считает удобным, а не там, где ему какой-то начальник пытается приписать, — пригрозила Памфилова.
Глава ЦИК РФ пообещала жёстко следить за процессом голосования и «всю информацию вытаскивать на свет и проверять»,
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля 2020 года. Раннее оно было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в России его перенесли. При этом жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать дистанционно.
Как писал NEWS.ru, ЦИК сформирует комиссию для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию.
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