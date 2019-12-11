https://static.news.ru/photo/af1cf154-1c09-11ea-95ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Мосгордуму были не причиной, а поводом для протестов.

В этом году ситуация с выборами отличилась. Параллельно с выборами прошли серьёзные протесты. Были ли именно выборы в Мосгордуму причиной протестов? Позвольте с этим не согласиться, — сказала Памфилова.

По её мнению, если бы не было выборов, то для протестов нашёлся бы другой повод. Она считает, что задачей на протестах было «выводить людей по нарастающей».

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

«Московское дело» вызвало широкий резонанс. В защиту его «узников», в частности, выступило более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал ознакомить Владимира Путина с речью осуждённого условно за экстремистские высказывания студента ВШЭ Егора Жукова.