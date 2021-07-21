Памфилова назвала «подленьким» иск «Яблока» по видеонаблюдению на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова осудила партию «Яблоко» за обращение в Верховный суд по поводу порядка использования видеонаблюдения во время выборов. Её слова приводит ТАСС.

Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен и в какой-то степени подленький, — сказала председатель ЦИК.

Некоторое время назад стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян. По мнению правозащитника Григория Мельконьяца, ограничение доступа к видеонаблюдению является попыткой «скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках».

Политолог Сергей Марков увидел в нововведении попытку властей защитить избирательную систему от атак.