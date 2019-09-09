Средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По её словам, в прошлом году данный показатель достигал 37,6%, передаёт «
В воскресенье в 85 российских регионах прошло свыше пяти тысяч голосований разного уровня. Так, в 13 субъектах выбирались заксобрания, в 16 — губернаторы, в 22 административных центрах — гордумы, а в трёх региональных столицах — главы муниципальных образований.
Как писал News.ru, ранее Памфилова заявила, что более трёх тысяч сообщений о нарушениях поступило в МВД во время проведения избирательной кампании. Она уточнила, что силовики возбудили 11 уголовных дел, в том числе четыре — в Москве.