https://static.news.ru/photo/306659bc-d2e5-11e9-aedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По её словам, в прошлом году данный показатель достигал 37,6%, передаёт « Интерфакс ».

В воскресенье в 85 российских регионах прошло свыше пяти тысяч голосований разного уровня. Так, в 13 субъектах выбирались заксобрания, в 16 — губернаторы, в 22 административных центрах — гордумы, а в трёх региональных столицах — главы муниципальных образований.

Как писал News.ru, ранее Памфилова заявила, что более трёх тысяч сообщений о нарушениях поступило в МВД во время проведения избирательной кампании. Она уточнила, что силовики возбудили 11 уголовных дел, в том числе четыре — в Москве.