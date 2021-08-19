Памфилова назвала число кандидатов в Госдуму

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что на сентябрьские выборы депутатов Госдумы по федеральным спискам партий зарегистрировались около 4 тысяч кандидатов, а по одномандатным округам — более 2 тысяч. Её слова приводит ТАСС.

У нас закончилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму 15 августа. В результате зарегистрировано 14 списков партий у нас, которые включают 3910 кандидатов. По одномандатным округам зарегистрировано 2062 человека. Также зарегистрированы 11 самовыдвиженцев, — подвела итоги Памфилова.

Ранее Памфилова объяснила отсутствие видеонаблюдения на предстоящих выборах. Она заявила, что критиковать принятые правила для выборов могут только те, кто хочет распространять ложную информацию.

Также стало известно, что Центризбирком отказался от дальнейшего внедрения цифровых избирательных участков в России. Предполагается, что отказ от цифровых участков связан с оптимизацией технических средств голосования и ставкой ЦИК на развитие онлайн-голосования.