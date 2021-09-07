Памфилова рассказала об «истериках» и невозможности «каруселей» на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что «несмотря на все истерики», российская избирательная система стала «одной из самых прозрачных в мире». Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Прозрачными стали и технологии, и методы. Вы помните разговоры про «карусели»? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики. И всё вместе это привело к тому, что система стала одной из самых прозрачных в мире. Этого никто не оспорит и люди всё это видят, — рассказала Памфилова.

По её словам, в ЦИК прислушивались к негативному мнению населения об избирательной системе и все эти годы старались усовершенствовать процедуру выбора кандидатов на государственные должности. Памфилова заявила, что ведомство избавилось «от ряда одиозных составов комиссий», в которых «творились форменные безобразия».

Ранее стало известно, что более половины россиян придут на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму РФ.