https://static.news.ru/photo/d48414b0-5f05-11ea-9db1-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Рубрика с фейковыми новостями о ЦИК может появиться на сайте комиссии. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Мы можем [публиковать] всё, что касается нашей деятельности и каких-то постановочных сюжетов, что действительно на самом деле враньё, — цитирует её РИА Новости.

Памфилова отметила, что сейчас в ведомстве придумывают название для рубрики. Она перечислила варианты, среди которых «фейкомёты», «информационная помойка» и «полный бред».

Ранее NEWS.ru писал, что определять фейки на основе закона о противодействии недостоверной общественно значимой информации будет Генеральная прокуратура РФ. Об этом сообщили в Госдуме. Представители нижней палаты парламента разъяснили, каким образом будут наказывать за фейковые новости.