https://static.news.ru/photo/0b92b91a-df8c-11e9-a5a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kai Schirmer/CHROMORANGE/Global Look Press

Российский палеонтолог Александр Храмов прокомментировал выступление шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН, посвящённом изменению климата.

В Facebook учёный опубликовал график концентрации углекислого газа в атмосфере за последние 600 млн лет.

Последнее по счёту оледенение в Европе закончилось всего 10-20 тысяч лет назад. Мы живём в период межледниковья, огромные куски суши, на которых раньше росли леса, до сих пор покрыты ледниками, — написал в социальной сети Храмов.

По его словам, уровень углекислого газа сейчас находится на аномально низком уровне — последний раз что-то похожее наблюдалось только в верхнем палеозое, когда в Южном полушарии свирепствовали гондванские оледенения.

Может быть, великая планетарная миссия человечества — вернуть углерод, лежащий мёртвым грузом в виде угля, нефти и газа, обратно в биогеохимические циклы и тем самым не дать нашей планете превратиться в ледяную пустыню? — иронизирует палеонтолог.

Он уверен в том, что Грета Тунберг — это проект, который кто-то раскручивает в собственных целях.

Пусть всякие там двоечницы и прогульщицы греты, которые не видят дальше собственного курносого носика, пытаются совать палки в колёса — но, уверен, у них ничего не выйдет, — сказал учёный.

Ранее News.ru писал, что Тунберг во время выступления в ООН обвинила мировых лидеров в предательстве. Девочка заявила, что они не делают ничего для спасения климата и заботятся лишь о прибыли. Экоактивистка подчеркнула, что будущие поколения никогда не простят нынешних правителей, если они их подведут.