Путин намекнул, что власти США похожи на семью с непослушным ребёнком

Президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии ответил на вопрос жителя Санкт-Петербурга Андрея Черемисова по поводу прошедших в Женеве переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Мужчина предположил, что от лидера США «мало что зависит», если после саммита Москве снова угрожают санкциями.

Руководитель РФ с этим не согласился, однако привёл в пример «семью достаточно близких» ему людей, где растут маленькие непослушные дети.

Ребёнок, он ещё и говорить-то не умеет. Нашкодил чего-то там. Ему мама строго говорит: «Никогда больше так не делай. Включи голову». И он в ту же секунду сделал так пальчиком и повторил: пальчиком памм. Включил голову. Молодец, — рассказал Путин.

По словам Путина, «условные папы и мамы» в США — очень уважаемые аналитики, учёные и практики. Они намекают Вашингтону, что период однополярного мира с руководящей ролью Белого дома на планете прошёл. Президент добавил, что Кремль не станет отвечать на нарушения США «красных линий» во вред себе.

Например, до сих пор используются широко наши ракетные двигатели, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Десяток лет поставляли, что же нам приостанавливать, себе во вред, что ли? — добавил Путин.

Один из таких двигателей — РД-180, который используется в том числе для полётов американских ракет «Атлас V». Президент РФ отметил, что Россия адаптировалась к санкциям Запада, а рестрикции даже пошли стране на пользу.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

Ранее посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов рассказал, что восстановление военной инфраструктуры в Арктике объясняется желанием обеспечить обороноспособность России.