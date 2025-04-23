Можете ли вы представить себе борщ в азиатском стиле? Вот необычный рецепт, который сохраняет дух традиционного блюда, но добавляет восточные нотки.
Ингредиенты
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Креветки очищенные — 300 г
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Свекла — 1–2 шт.
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Морковь — 1 шт.
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Пак-чой — 200 г
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Лук зеленый — 1 пучок
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Чеснок — 2 зубчика
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Имбирь свежий — 1 ч. л. (тертый)
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Соевый соус — 2–3 ст. л.
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Кунжутное масло — 1 ч. л.
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Рисовый уксус — 1 ст. л.
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Мисо-паста — 1 ч. л. (по желанию)
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Сушеные водоросли вакаме — 1 ст. л. (замочить в воде)
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Вода или овощной бульон — 1,5 л
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Острый перец — по вкусу
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Лапша рисовая (по желанию) — для подачи
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Кинза или свежий базилик — для украшения
Приготовление:
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Свеклу натрите, морковь нарежьте соломкой. Обжарьте на капле кунжутного масла с чесноком и имбирем. Добавьте немного рисового уксуса и соевого соуса.
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В кастрюлю налейте бульон, выложите овощи, доведите до кипения. Варите 10 минут.
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Добавьте креветки и замоченные водоросли. Через 5 минут положите нарезанный пак-чой.
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Добавьте ложку мисо-пасты (не кипятить после этого), чили и дайте настояться.
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Подавайте с лапшой, свежей кинзой, долькой лайма.
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