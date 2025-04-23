Пак-чой, мисо и без картошки — так готовят борщ в Китае: нереально вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Можете ли вы представить себе борщ в азиатском стиле? Вот необычный рецепт, который сохраняет дух традиционного блюда, но добавляет восточные нотки.

Ингредиенты

Креветки очищенные — 300 г

Свекла — 1–2 шт.

Морковь — 1 шт.

Пак-чой — 200 г

Лук зеленый — 1 пучок

Чеснок — 2 зубчика

Имбирь свежий — 1 ч. л. (тертый)

Соевый соус — 2–3 ст. л.

Кунжутное масло — 1 ч. л.

Рисовый уксус — 1 ст. л.

Мисо-паста — 1 ч. л. (по желанию)

Сушеные водоросли вакаме — 1 ст. л. (замочить в воде)

Вода или овощной бульон — 1,5 л

Острый перец — по вкусу

Лапша рисовая (по желанию) — для подачи

Кинза или свежий базилик — для украшения

Приготовление:

Свеклу натрите, морковь нарежьте соломкой. Обжарьте на капле кунжутного масла с чесноком и имбирем. Добавьте немного рисового уксуса и соевого соуса. В кастрюлю налейте бульон, выложите овощи, доведите до кипения. Варите 10 минут. Добавьте креветки и замоченные водоросли. Через 5 минут положите нарезанный пак-чой. Добавьте ложку мисо-пасты (не кипятить после этого), чили и дайте настояться. Подавайте с лапшой, свежей кинзой, долькой лайма.

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