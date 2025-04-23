Можете ли вы представить себе борщ в азиатском стиле? Вот необычный рецепт, который сохраняет дух традиционного блюда, но добавляет восточные нотки.

Ингредиенты

  • Креветки очищенные — 300 г

  • Свекла — 1–2 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Пак-чой — 200 г

  • Лук зеленый — 1 пучок

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Имбирь свежий — 1 ч. л. (тертый)

  • Соевый соус — 2–3 ст. л.

  • Кунжутное масло — 1 ч. л.

  • Рисовый уксус — 1 ст. л.

  • Мисо-паста — 1 ч. л. (по желанию)

  • Сушеные водоросли вакаме — 1 ст. л. (замочить в воде)

  • Вода или овощной бульон — 1,5 л

  • Острый перец — по вкусу

  • Лапша рисовая (по желанию) — для подачи

  • Кинза или свежий базилик — для украшения

Приготовление:

  1. Свеклу натрите, морковь нарежьте соломкой. Обжарьте на капле кунжутного масла с чесноком и имбирем. Добавьте немного рисового уксуса и соевого соуса.

  2. В кастрюлю налейте бульон, выложите овощи, доведите до кипения. Варите 10 минут.

  3. Добавьте креветки и замоченные водоросли. Через 5 минут положите нарезанный пак-чой.

  4. Добавьте ложку мисо-пасты (не кипятить после этого), чили и дайте настояться.

  5. Подавайте с лапшой, свежей кинзой, долькой лайма.

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