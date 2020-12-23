Пахмутова и Добронравов заразились COVID-19 в элитной клинике Барвихи

https://static.news.ru/photo/65925fd4-451a-11eb-9181-fa163e074e61_660.jpg Александра Пахмутова и Николай Добронравов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Композитор Александра Пахмутова и её супруг поэт Николай Добронравов заразились коронавирусом в частном госпитале Барвихи, где проходили профилактическое обследование.

Там они подхватили COVID-19. И теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в «красной зоне», состояние удовлетворительное, — сообщили порталу «Дни.ру» друзья семьи.

Уточняется, что за обследование в клинике с учётом 60-процентной скидки пара заплатила 400 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, о госпитализации Пахмутовой и Добронравова стало известно накануне. Подруга семьи рассказала, что у них диагностировали коронавирус и положили в ЦКБ. Чувствуют они себя нормально.

Народной артистке Советского Союза и лауреату двух Государственных премий СССР Александре Пахмутовой 91 год. Она является автором более 400 хитов. Среди них «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Орлята учатся летать».

Советскому и российскому поэту-песеннику, лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову 92 года. Он написал тексты к таким легендарным песням, как «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей».