https://static.news.ru/photo/db2dd2e6-6dca-11ea-89a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Екатеринбурге двух мужчин, нарушивших режим изоляции. Пациенты должны были находиться под карантином в Краснодарском крае из-за распространения коронавируса.

Нарушители прилетели из Соединённых Штатов и Испании и были помещены в сочинскую больницу, однако сбежали из неё, передаёт «Интерфакс».

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники Роспотребнадзора посетили квартиры граждан. По его словам, они «провели необходимую работу».

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали в Москве женщину, которая недавно вернулась из Италии. Она предпочла не соблюдать режим самоизоляции и отправилась в маникюрный салон.

За 23 марта в России было зафиксировано 57 новых случаев заражения. Все инфицированные в течение последних двух недель посещали страны с неблагоприятной обстановкой с COVID-19. Все они доставлены в специальные инфекционные боксы. Всего в стране выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека.

В Москве с 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Студенты колледжей перешли на дистанционный режим обучения.