Пациенты с ВИЧ жалуются на дефицит лекарств в аптеках

https://static.news.ru/photo/8a38df3c-29fb-11eb-8242-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Пациенты с ВИЧ не могут найти в аптеках дорогостоящие препараты для лечения заболевания. Такие жалобы поступили в организацию «Пациентский контроль» от жителей Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областей, Москвы и Алтайского края.

Организация уже обращалась с подобным вопросом в Минздрав в мае. Тогда она получила ответ, что закупки по шести дорогостоящим лекарствам для ВИЧ-пациентов были произведены только на 50%, пишет «Коммерсант».

Данные о дополнительных закупках не появлялись, хотя известно, что в первом полугодии Минздрав закупил порядка 90% препаратов от запланированного объёмов и эти закупки, как правило, никогда не удовлетворяют все потребности на 100%.

К примеру, в прошлом году Минздрав закупил всего лишь 464 тыс. годовых курсов, что соответствует только 60% потребностей больных.

Также в течение последних месяцев пациенты с ВИЧ не могут провести исследования крови для проверки эффективности лечения. Отказы объясняются нехваткой тест-систем и загрузкой лабораторий тестированием на коронавирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в российских аптеках вновь наблюдается дефицит рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов. Такие данные озвучил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.