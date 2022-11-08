Пациенты с болезнью Паркинсона сообщают о дефиците лекарств Пациенты с болезнью Паркинсона сообщают о дефиците жизненно важных препаратов на основе леводопы

Фото: Shutterstock

Пациенты с болезнью Паркинсона сообщают о дефиците жизненно важных препаратов на основе леводопы, передает «Коммерсант». Отмечается, что за год поставки этих лекарств сократились на 49%, в то время как они ежедневно необходимы примерно 300 тысячам из 350 тысяч россиян, страдающих заболеванием.

Вслед за израильской компанией Teva и швейцарской Hoffmann-La Roche окончательное решение покинуть российский рынок приняла индийская Sun Pharmaceuticals. Проблему не помогло решить даже решение ФАС повысить цену, по которой государство закупает препараты леводопы отечественных производителей «Изварино Фарма» и «Канонфарма, — передает издание.

В фонде помощи и содействия людям с болезнью Паркинсона «Движение — жизнь» сообщили, что направили более 400 писем депутатам Госдумы с просьбой обратить внимание на катастрофическую ситуацию.

Проблемы с поставками препаратов начались еще в 2020 году, однако после начала СВО они достигли апогея. NEWS.ru разбирался, куда делись препараты и как это влияет на жизнь пациентов.

Ранее исследователи из Бирмингемского университета рассказали, как определить болезнь Паркинсона до ее появления. По их словам, яркие и пугающие сны являются следствием повреждения частей мозга, отвечающих за эмоции в этом состоянии.