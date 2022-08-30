Пациенты пожаловались на требование больниц сдавать ПЦР-тесты за свой счет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в Минздрав России обращение с просьбой повлиять на больницы, требующие при плановой госпитализации результаты ПЦР-теста на коронавирус, но не предлагающие сдать его бесплатно по ОМС. В ведомстве заявили, что подобное требование следует расценивать как необоснованный отказ в медпомощи, пишет «Коммерсант».

В ВСП отметили, что в период пандемии получили множество жалоб от россиян, столкнувшихся с такой проблемой. Больницы, отказывая им в бесплатном тестировании, ссылаются на Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2022 год, в которой якобы бюджет на ПЦР-тесты не заложен. В итоге пациентам приходится проходить тестирование за свой счет. Особенно это накладно для людей, страдающих инвалидизирующими заболеваниями, которым требуются неоднократные госпитализации.

В ВСП в ответ на подобные обращения рекомендуют гражданам жаловать в вышестоящие инстанции, однако многие пациенты не делаю этого. Они опасаются испортить отношения с медиками и получить отказ в госпитализации. К тому же медицинские страховые организации, которые представляют интересы пациентов в рамках программы ОМС, также нередко заверяют, что тестирование на COVID нужно проходить платно.

В Минздраве указали, что требование предоставлять результаты теста на коронавирус до госпитализации в стационар является нарушением и классифицируется как необоснованный отказ в медпомощи. Анализ делается только при наличии медицинских показаний и за счет средств ОМС, в Программу госгарантий на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов эти расходы заложены.