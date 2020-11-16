Пациентов начнут выписывать после одного отрицательного анализа на COVID-19

https://static.news.ru/photo/3ef80104-27f0-11eb-ac61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) можно после одного отрицательного теста на заболевание, а не двух. Соответствующий указ главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В случае получения положительного результата лабораторного исследования [на COVID-19] при подготовке к выписке пациента следующее лабораторное исследование проводится не ранее, чем через три календарных дня, — говорится в документе.

Кроме того, срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов. Всего со времени начала пандемии, которая была объявлена в марте, в РФ было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по эпидситуации. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из «сложных» регионов. По данным Роспотребнадзора, в период с 31 декабря 2019 года досмотрено 11 627 980 человек, при этом выявлено 804 человека с признаками инфекционных заболеваний.

По данным на 16 ноября, в России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Накануне суточный прирост больных COVID-19 в стране впервые превысил 22 тысячи человек. Теперь максимум вновь обновлён.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из московских больниц по выздоровлении от коронавируса за минувшие сутки выписаны 4244 пациента. В общей сложности с начала пандемии столичные врачи вылечили от COVID-19 около 372 тысяч жителей мегаполиса.