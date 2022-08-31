Пациентку петербургской больницы выписали после жалоб на клопов

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Жительницу Санкт-Петербурга, сообщившую в соцсетях о клопах в хирургическом отделении 15-й городской больницы, выписали на амбулаторное лечение вскоре после появления в интернете ее фотографий со следами укусов насекомых, сообщают «Невские Новости». Ещё два дня назад пациентка была госпитализирована в срочном порядке.

Согласно данным больничной выписки, 28 августа женщина в экстренном порядке поступила в стационар с болевым синдромом. Врачи обнаружили у неё кисту поджелудочной железы. Однако согласно последнему заключению медиков, уже 31 августа пациентка может выходить на работу.

В больнице № 15 отказались комментировать жалобы пациентов на клопов, а в комитете по здравоохранению заявили, что нанятый руководством стационара подрядчик неделю назад приходил проводить дезинфекцию, однако обработал почему-то только одну палату.

В городе Миассе Челябинской области диспетчер скорой помощи ранее отказалась направлять бригаду к ребенку с приступом аллергии. Вызвавшей врачей соседке она объяснила это тем, что медики не могут осматривать детей без письменного согласия родителей. О произошедшем изданию рассказала местная жительница. Она услышала крик ребенка, сидевшего на балконе первого этажа, и поняла, что ему плохо. В региональном Минздраве изданию сообщили, что все же отправили скорую помощь к мальчику, однако не уточнили, сколько тому пришлось ее дожидаться.