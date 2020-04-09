Пациентам с COVID-19 в Москве перелили плазму крови вылечившихся

https://static.news.ru/photo/20cb7e72-7a3a-11ea-88a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского провёл первые процедуры по переливанию пациентам с COVID-19 плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.

Переливание было сделано семи пациентам, проходящим лечение в столичных клиниках, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она выразила надежду на то, что данный метод сделает борьбу с пандемией эффективнее.

Чиновница также добавила, что донорами плазмы стали 11 выздоровевших от коронавируса, сообщает ТАСС.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли — 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели — свыше 330 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские учёные установили, что не все пациенты, переболевшие коронавирусом, вырабатывают к инфекции антитела. Анализ 175 образцов крови показал, что что у трети бывших пациентов в крови был очень низкий уровень антител к COVID-19, а у десяти человек их не было вовсе.