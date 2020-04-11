Пациент с коронавирусом скончался в Башкирии

https://static.news.ru/photo/d27fe8c4-7bd9-11ea-af56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости

Пациент, у которого был диагностирован коронавирус, скончался в Башкирии от пневмонии, вызванной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

В общей сложности, уточнил он, в регионе уже две жертвы эпидемии. Первой стала пожилая женщина, которая умерла от инсульта.

За сутки в Башкирии зафиксировано 26 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, передаёт «Интерфакс».

По состоянию на середину дня 11 апреля в России более 13,5 тысячи официально зарегистрированных фактов инфицирования, 106 человек скончались, 1045 справились с болезнью.

В мире в общей сложности заразились 1,7 млн человек, более 102,9 тысячи погибли, порядка 378,2 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние почти 4000 пациентов московских больниц имеет все признаки коронавирусной инфекции. У всех у них диагностирована пневмония.