Пациент с коронавирусом скончался в Башкирии

Пациент, у которого был диагностирован коронавирус, скончался в Башкирии от пневмонии, вызванной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
В общей сложности, уточнил он, в регионе уже две жертвы эпидемии. Первой стала пожилая женщина, которая умерла от инсульта.
За сутки в Башкирии зафиксировано 26 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции,
По состоянию на середину дня 11 апреля в России более 13,5 тысячи официально зарегистрированных фактов инфицирования, 106 человек скончались, 1045 справились с болезнью.
В мире в общей сложности заразились 1,7 млн человек, более 102,9 тысячи погибли, порядка 378,2 тысячи выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что состояние почти 4000 пациентов московских больниц имеет все признаки коронавирусной инфекции. У всех у них диагностирована пневмония.
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