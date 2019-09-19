Павел Богданов, пациент больницы № 51 в Железногорске, исчез из своей палаты после хирургического вмешательства. Спустя трое суток поисков, 35-летнего мужчину обнаружили в подвале лечебного учреждения.
Детали истории рассказал
Проверка видеозаписей из больницы, однако, показала, что мужчина мог не покидать территории медучреждения. Во время обхода подвалов с собаками, Богданова обнаружили в одном из помещений, где он и провёл все три дня. Руководитель ПСГ заявил, что пациент оказался в подвале «по состоянию здоровья», но не стал уточнять своё высказывание.
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