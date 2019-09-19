https://static.news.ru/photo/e681afd4-daf7-11e9-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Павел Богданов, пациент больницы № 51 в Железногорске, исчез из своей палаты после хирургического вмешательства. Спустя трое суток поисков, 35-летнего мужчину обнаружили в подвале лечебного учреждения.

Детали истории рассказал Life командир поисково-спасательной группы (ПСГ) «Сибирь» Алексей Поляковский. По его словам, за помощью к ПСГ 16 сентября обратилась сестра пропавшего Богданова. Волонтёры группы начали патрулирование города и ближайших территорий. К поиску, кроме 35 сотрудников ПСГ, привлекли добровольцев из горожан.

Проверка видеозаписей из больницы, однако, показала, что мужчина мог не покидать территории медучреждения. Во время обхода подвалов с собаками, Богданова обнаружили в одном из помещений, где он и провёл все три дня. Руководитель ПСГ заявил, что пациент оказался в подвале «по состоянию здоровья», но не стал уточнять своё высказывание.

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